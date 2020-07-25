AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبيرة تجميل لبنانية تطلق حملة لتجميل مرضى السرطان

السبت 25/يوليه/2020 - 07:39 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
بثت خبيرة تجميل الأمل في قلوب مرضي السرطان عن طريق حملة تجميل لهم لاضافة البهجة والسعادة ومساندتهم في رحلة العلاج.

وأطلقت خبيرة التجميل اللبنانية سالي بكري ( sally bakri ) الحملة مجانية لبث الأمل في قلوب مريضات السرطان من جديد والحصول علي إطلالة طبيعية بشعيرات صغيرة وحديثة لأجل سعادتهم لانهم يستحقون أجمل حياة. 

وكانت اللبنانية سالي بكري ( sally bakri ) قد أطلقت مبادرة لمتابعيها  للاهتمام بإطلالتهم ، واتباع النصائح وتعليمهم كيفية الاهتمام باطلالاتهم على السوشيال ميديا وذلك للبقاء في المنزل وعدم التوجه الى اي مركز تجميلي حرصا على صحتهم حيث تقوم علي تعليمهم كيفية الاهتمام بنفسهم واطلالاتهم تنظرا لحساسية موقعهم ومتابعينهم.

يذكر أنها تهتم بإطلالة العديد من النجمات اللبنانيات في العالم العربي من ممثلات ومغنيات وتعتني دائما بأن يظهروا باجمل صورة وارقى اطلالة .
خبيرة تجميل لبنانية تطلق حملة لتجميل مرضى السرطان
خبيرة تجميل لبنانية تطلق حملة لتجميل مرضى السرطان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجمبسوت وكمامة وجوانتي.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة متواضعة

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

بالأسود.. سالي فؤاد تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بإطلالة كاجول.. سالي فؤاد تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

إطلالة شبابية مبهرة.. سوسن بدر تخطف قلوب رواد الساحل الشمالي.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. سالي فؤاد تتألق في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

على أصولها.. طريقة عمل الفتة المصري بطشة الثوم مع الشيف توتا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

أول رد من مجدى عبد الغنى بعد استئناف حبسه فى قضية الميراث

اتهامات مرفوضة.. اتحاد الكرة يدرس إحالة فاروق جعفر لـ القيم والأخلاق

الذهب يهين الأموال.. الجرام يرتفع حوالي 188 جنيها منذ بداية 2020

مظاهرات ضد حكومة الوفاق في طرابلس| اعرف السبب

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

غدا.. 200 جنيه دعما للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين في مبادرة تحفيز الاستهلاك

مع تصاعد التوتر.. تحركات لسلاح الجو التركي في شرق المتوسط

الرئيس السيسي يوجه بالتواصل في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وتوفير فرص العمل

احذفه فورا.. تطبيق تراسل خطير على هواتف أندرويد يسرق صورك ومحادثاتك

3 أزمات خارج الملعب تحاصر فريق الأهلي

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

قبل انطلاق ماراثون تنسيق 2020.. التعليم العالي: 75 رغبة متاحة لطلاب الثانوية العامة

أعضاؤها ضيوف على الجزيرة.. تفاصيل حرب إثيوبيا على السوشيال ميديا ضد مصر

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفيها قبل الشراء.. 6 علامات تكشف لك الفارق بين الكبدة البلدي والمستوردة

لن تراه إلا في أفريقيا| شاهد.. فندق معلق على جسر سيلاتي

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور