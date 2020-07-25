خبيرة تجميل لبنانية تطلق حملة لتجميل مرضى السرطان

بثت خبيرة تجميل الأمل في قلوب مرضي السرطان عن طريق حملة تجميل لهم لاضافة البهجة والسعادة ومساندتهم في رحلة العلاج.





وأطلقت خبيرة التجميل اللبنانية سالي بكري ( sally bakri ) الحملة مجانية لبث الأمل في قلوب مريضات السرطان من جديد والحصول علي إطلالة طبيعية بشعيرات صغيرة وحديثة لأجل سعادتهم لانهم يستحقون أجمل حياة.





وكانت اللبنانية سالي بكري ( sally bakri ) قد أطلقت مبادرة لمتابعيها للاهتمام بإطلالتهم ، واتباع النصائح وتعليمهم كيفية الاهتمام باطلالاتهم على السوشيال ميديا وذلك للبقاء في المنزل وعدم التوجه الى اي مركز تجميلي حرصا على صحتهم حيث تقوم علي تعليمهم كيفية الاهتمام بنفسهم واطلالاتهم تنظرا لحساسية موقعهم ومتابعينهم.



