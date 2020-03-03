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أصل الحكاية

تخلت عن الحجاب واتُهمت بالعنصرية وأعلنت توبتها.. قصة خبيرة التجميل غدير السلطان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:54 م
غدير السلطان
غدير السلطان
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عبدالله قدري
تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج (#غدير_السلطان) خبيرة التجميل الكويتية بعد إعلان توبتها في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق "سناب شات".

غدير السلطان من مواليد 1988 بمدينة السالمية في الكويت، وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الكويت عام 2011، ويتابعها أكثر من 2 مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

فماذا قالت غدير السلطان؟

قالت غدير سلطان في مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، لم تظهر فيه وجهها "من هاللحظة أنا أبي أتوب.. وما أبي أطلع وجهي نهائيًا بعد"، مؤكدة أن هذا " أحلى قرار في حياتها".

وواصلت سلطان حديثها " كنت وايد مستأنسة وأبي أدزلكم نيو اللوك اللي سويته.. بس من داخل ما كنت سعيدة، رغم الكومنتات اللي كانت تقلي إنه حيل حلو ويجنن وش حلاتك، بس من داخل ماحس إني سعيدة إنكم تقولوا لي سعيدة وشذي".

واختتمت سلطان إعلانها بالقول " والله ما تدرون السعادة وين، السعادة مو بالفلوس، مو بالبيت، السعادة وراحة البال عند القريب من رب العالمين بس".

وقوبلت "توبة" غدير السلطان باحتفاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة عن سعادتهم بتوبة غدير السلطان.

وقالت إحدى مستخدمات تويتر عبر هاشتاج (#غدير_السلطان) " كثير فرحت وانبسطت من قرار غدير السلطان، خنقتني العبره من كلامها ماني ملتزمه ولا انسانه كامله لكن مادري ليه حسيت براحه وفرحت لها، الانسانه الوحيده بالسوشيال ميديا على طبيعتها وبسيطه وحبيبه مررره فرحانه الله يثبتها وويثبتنا".

وعبرت متفاعلة أخرى على نفس الهشتاج عن سعادتها بما قالته غدير " مبسوطة مرة لقرار غدير السلطان، دايم فيه مشهورات يتخذون مثل هالقرارات وبعدين يتراجعون ما قد اهتميت لأحد، بس غدير فرحت لها من كل قلبي".

فيما أبدى البعض تخوفهم من أن يكون هذا القرار مسترع، وستعود غدير إلى ما كانت عليه مثل كل المشاهير، حسب تعبيرهم.

تخلت عن الحجاب

وقبل عامين تخلت غدير السلطان عن حجابها بدعوى أنه تظهر الحجاب للناس بصورة خاطئة غير مطابقة للشريعة.

وقالت غدير في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي " قلت إني يا ألبس الحجاب عدل يا إما خلاص"، مشيرة إلى أن الحجاب كان يقيدها في اللبس ولا تستطيع ارتداء أي شيء معه، حسب تعبيرها.



اتهامات بالعنصرية

ومنذ شهرين تعرضت غدير السلطان إلى موجة انتقادات واسعة، حين ظهرت بنيولوك بشرة سوداء، فاتهمها روادها بالعنصرية، لترد عليهم بأن اللون الأسمر شكل من أشكال الجمال، وطريقة لإبراز قدرتها على التجميل.

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