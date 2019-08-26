تكريم خبيرة التجميل السعودية أسماء التميمي في القاهرة

تواجدت خبيرة التجميل السعودية أسماء التميمي في القاهرة هذه الأيام، وذلك لتكريمها من قبل إحدى المهرجانات المصرية المهتمة بالموضة والمقرر إقامته داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى غدًا.



وأعربت أسماء التميمي في بيان صرحت به اليوم، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة إنه شرف كبير لها تكريمها في مصر أرض الفنون والحضارات، متمنية أن يكون هذا التكريم بداية قوية لها في مصر لتنطلق منها للعالمية وسط عدد كبير من خبراء الموضة والجمال في مصر والعالم العربي.



يذكر أن السعودية أسماء التميمي تعاونت من قبل مع النجمة هنا الزاهد في عدة أعمال خلال خضوعها لجلسات تصوير لصالح مجلات عربية بالقاهرة.



كما حلت ضيفة منذ أسابيع على إذاعة "الشرق الأوسط"، ودار الحديث عن أهم خطوط الموضة في صيف 2019 وطرق الحفاظ على البشرة ونضارتها خلال فترة الصيف شديد الحرارة، وقدمت نصائحها للفتيات للحفاظ على جمالهن وكيفية اختيار مساحيق الجمال المميزة وطرق متابعة أحدث خطوط المكياج العالمية.