ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكريم خبيرة التجميل السعودية أسماء التميمي في القاهرة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:10 م
خبيرة التجميل السعودية
خبيرة التجميل السعودية اسماء التميمي
آية التيجي
تواجدت خبيرة التجميل السعودية أسماء التميمي في القاهرة هذه الأيام، وذلك لتكريمها من قبل إحدى المهرجانات المصرية المهتمة بالموضة والمقرر إقامته داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى غدًا.

وأعربت أسماء التميمي في بيان صرحت به اليوم، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة إنه شرف كبير لها تكريمها في مصر أرض الفنون والحضارات، متمنية أن يكون هذا التكريم بداية قوية لها في مصر لتنطلق منها للعالمية وسط عدد كبير من خبراء الموضة والجمال في مصر والعالم العربي.

يذكر أن السعودية أسماء التميمي تعاونت من قبل مع النجمة هنا الزاهد في عدة أعمال خلال خضوعها لجلسات تصوير لصالح مجلات عربية بالقاهرة.

كما حلت ضيفة منذ أسابيع على إذاعة "الشرق الأوسط"، ودار الحديث عن أهم خطوط الموضة في صيف 2019 وطرق الحفاظ على البشرة ونضارتها خلال فترة الصيف شديد الحرارة، وقدمت نصائحها للفتيات للحفاظ على جمالهن وكيفية اختيار مساحيق الجمال المميزة وطرق متابعة أحدث خطوط المكياج العالمية.
خبيرة التجميل السعودية اسماء التميمي خبيرة التجميل السعودية اسماء التميمي

ترشيحاتنا

بسبب قرص ترامادول.. عاطل يقتل مسنا في صيدلية بكفر الدوار ويحرق جثته

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة من معلمة الإسماعيلية المصابة بجلطة بسبب موبايل ..فيديو

حتى محمد صلاح تردد في مساعدته.. موقع يوناني يكشف موقف عمرو وردة الحرج

أمير توفيق يغادر القاهرة للتعاقد مع المدرب الجديد للأهلي

جبروت مصرية.. سيدة تتعصب على زوجها الكويتي فتكسر أنفه

أمير مرتضي يقرر تأجيل ملف التجديد لـ ثلاثي فريق الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

طريقة عمل العيش .. أفكار غريبة بمذاقات رائع أبرزها الجزر والبابريكا

فستان كاجول مشجر.. هند صبري بإطلالة أنيقة في صور جديدة