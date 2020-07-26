تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية ، عن إطلاق موديل العام 2021 من سوناتا، الذي يأتي بتحديثات بسيطة وخيارات جديدة لزيادة عامل الجاذبية والعملية

أما المقصورة الداخلية لـ سوناتا 2021 تشمل شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة ونظام ترفيهي مع شاشة مقاس 10.25 بوصة ودعم لتطبيقات Apple CarPlay و Android Auto بصورة قياسية .

واضافت الشركة ان الموديل الجديد من سوناتا 2021 يأتى بنظام التحذير للخروج الآمن (SEW) ، الذي تمت إضافته في فئات SEL و SEL Plus و Limited.

ويقوم هذا النظام باستخدام رادار رصد البقعة العمياء لتحذير السائق والركاب من حركة المرور القادمة عندما تكون السيارة في موقف متوازي، وسيتم إرسال إشارات تحذيرات مسموعة ومرئية كلما لزم الأمر، كما ستتوفر أيضًا ميزة تعديل ارتفاع الركاب الإلكتروني.

وتأتي فئتي SEL Plus و Limited مع جنوط جديدة مقاس 19 بوصة، تحتضنها إطارات بيريللي بي زيرو لجميع المواسم، والتي تقول الشركة الكورية أنها "مخصصة لعشاق القيادة الذين يريدون مزيجًا من المظهر والأداء والاستجابة السريعة والصلابة طوال الموسم".

كما ستتوفر مزايا اختيارية لسوناتا 2021 جديدة مثل الشحن اللاسلكي للجوال ومفتاح هيونداي الرقمي الذي يتم استخدامه من خلال تطبيق خاص للهواتف الذكية.