AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطر كبير على حياتهم .. احذر من ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أكد خبراء بنادي السيارات الألماني، خطورة ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة المتوقفة في الشمس، لأن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة ربما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.


وأضاف الخبراء أن درجة الحرارة ترتفع بشدة داخل السيارة نتيجة أشعة الشمس إلى 60 درجة مئوية، حتى  إذا كان لون السيارة الخارجي  يعكس أشعة الشمس أو كانت النوافذ مفتوحة فكلاهما لا يقلل من خطورة الأشعة،  بل على العكس فإنها تعرض حياة من بالسيارة للخطر.
 

كما تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة سلامة الطفل إلى أن نحو 37 طفل في المتوسط بأمريكا يلقون حتفهم بسبب تركهم داخل السيارات.


بينما ابتكر العلماء في جامعة واترلو بكندا جهاز يمكنه مراقبة مقصورات السيارات إذا يصدر تحذيرات عند ترك طفل أو حيوان أليف داخل السيارة بمفرده وتعرضه لوضع خطير.


وقال الباحثون إن هذا الجهاز يمكن تثبيته بسقف السيارة أو مرآة الوسط وإذا استشعر أن الطفل في حالة خطيرة يمنع آليا غلق الأبواب ويطلق إنذار لتنبيه المحيطين بالسيارة.


وأشارت بعض التقارير الإخبارية العالمية إلى أن الجهاز سيتم طرحه في نهاية عـام 2020، بأسعار ستكون مناسبة وفي مُتناول الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح هامة لرفع كفاءة تبريد مكيف السيارة

6 خطوات مهمة قبل شراء غطاء سيارتك

أشياء تؤدي إلى انفجار داخل السيارة .. أخرجها فورا

«قنبلة موقوتة».. أضرار جسيمة لعدم تهوية السيارة قبل القيادة

5 أشياء تنفجر في السيارة احذرها

نصائح مهمة للحفاظ على سلامة السيارة في درجات الحرارة المرتفعة.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ 2 جنيه.. مكون سحري لـ تنظيف الكرشة بطريقة سهلة

اليوم بـ 10 آلاف جنيه.. ابن سيدة متوفاة بكورونا أمام مستشفى خاص فى كفر الشيخ يكشف التفاصيل

بدون غرامة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يعدد مزايا الملصق الإلكتروني

نجوم في محكمة الأسرة.. ابن مفاجئ لـ أحمد الفيشاوي.. وخلع حسين فهمي

رحلة من عالم آخر .. مشاهد حقيقية من سطح المريخ تظهر للمرة الأولى

خبير يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مزرعة بالشرق الأوسط لإنتاج الجوجوبا باستثمارات 35 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف.. ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

بفستان أنيق .. فاتن موسى تبرز جمالها مع زوجها حسين فهمي

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور