خطر كبير على حياتهم .. احذر من ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف

كما تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة سلامة الطفل إلى أن نحو 37 طفل في المتوسط بأمريكا يلقون حتفهم بسبب تركهم داخل السيارات.





بينما ابتكر العلماء في جامعة واترلو بكندا جهاز يمكنه مراقبة مقصورات السيارات إذا يصدر تحذيرات عند ترك طفل أو حيوان أليف داخل السيارة بمفرده وتعرضه لوضع خطير.





وقال الباحثون إن هذا الجهاز يمكن تثبيته بسقف السيارة أو مرآة الوسط وإذا استشعر أن الطفل في حالة خطيرة يمنع آليا غلق الأبواب ويطلق إنذار لتنبيه المحيطين بالسيارة.





وأشارت بعض التقارير الإخبارية العالمية إلى أن الجهاز سيتم طرحه في نهاية عـام 2020، بأسعار ستكون مناسبة وفي مُتناول الجميع.





أكد خبراء بنادي السيارات الألماني، خطورة ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة المتوقفة في الشمس، لأن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة ربما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.وأضاف الخبراء أن درجة الحرارة ترتفع بشدة داخل السيارة نتيجة أشعة الشمس إلى 60 درجة مئوية، حتى إذا كان لون السيارة الخارجي يعكس أشعة الشمس أو كانت النوافذ مفتوحة فكلاهما لا يقلل من خطورة الأشعة، بل على العكس فإنها تعرض حياة من بالسيارة للخطر.