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سيارات

ما هي أهمية مقاعد الأطفال في السيارة؟

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر مقاعد الأطفال ليست من الرفاهية أو نوع من الكماليات التي يتم توفيرها لطفلك بل هي من أكثر الوسائل التي تحمي  الأطفال من التعرض لأي خطر أثناء انتقالهم في السيارة.

كما قدم خبراء هيئة اختبار السلع الألمانية عددا من النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند ركوب السيارة تتعلق بتوفير مقعد خاص يتناسب  مع طول وعمر الطفل.

لذلك نصح الخبراء الألمان بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره مع مراعاة تغيره مع مرور الزمن.

وأكد الخبراء أن الطفل يحتاج إلى مقعد خاص في السيارة طالما يقل عمره عن 12 عاما أو يقل طوله 1.50 متر مضيفا أنه يجب عدم الاعتماد على مقعد واحد لاستخدامه بشكل مستمر للطفل حتى وان كان قابلا لضبط الحجم حيث أن الطفل يحتاج الطفل إلى مقعدين على الأقل.

سنجد عند الألمان هناك معيار أن دوليان لمقاعد الأطفال الأول هو “R 44″، والذي يعتمد على وزن الأطفال، والثاني هو “R 129 i-Size”، والذي يصنف المقاعد بحسب حجم الطفل.
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