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اقتصاد

بمقدم 50 ألف جنيه.. غدا بدء حجز 2351 قطعة أرض فى 14 مدينة جديدة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:01 ص
أراضي سكنية
أراضي سكنية
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آمنة عبدالعظيم
تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدا الثلاثاء، فى طرح 2351 قطعة أرض للمواطنين للحجز، ضمن مشروعى الإسكان المتميز والأكثر تميزا.

وذلك بمساحات تبدأ من 194 متر مربع وتصل إلى 2300 متر مربع، والأسبقية للحجز أو لاين عبر موقع بنك الإسكان والتعمير، وسوف تكون شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من يوم غدا الثلاثاء 28/7/2020.

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وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه متاح  للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان "الأكثر تميزا" بمساحات تبدأ من 294 م2 : 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - طيبة الجديدة - برج العرب الجديدة - 15 مايو - سوهاج الجديدة).

وأوضح الجزار، أن الهيئة ستطرح أيضًا 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة).

ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن.

وقال وزير الإسكان: إن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضى السكنية المخلتفة، لتلبية رغبة المصريين فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.
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