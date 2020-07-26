لأول مرة .. هيونداي وكيا تنتجان أول علبة تروس تنبؤية في العالم

أعلنت شركتا هيونداي وكيا عن تعاونهما في تطوير أول علبة تروس تنبؤية في العالم ، يُطلق على نظام التحول المتصل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT .

وأوضحت الشركتان فى بيان لهما ان النظام يمكّن المركبة من التحول تلقائيًا إلى الترس الأمثل بعد تحديد ظروف الطريق وحركة المرور القادمة، حيث تخطط الشركتان لتطبيق علبة التروس على المركبات المستقبلية ، مع تقديم حوالي 40 براءة اختراع بالفعل للتكنولوجيا خلال برنامج التطوير.

وتابع البيان ان النظام الجديد يعتمد على برامج ذكية في وحدة التحكم في النقل TCU تجمع وتفسر المدخلات في الوقت الفعلي من التقنيات الأساسية ، بما في ذلك التنقل ثلاثي الأبعاد للحصول على خريطة دقيقة للطريق ، وبيانات التحكم الذكي في السرعة والرادار .

كما يتضمن إدخال التنقل ثلاثي الأبعاد الارتفاع والتدرج والانحناء ومجموعة متنوعة من أحداث الطريق ، بالإضافة إلى ظروف حركة المرور الحالية.

كما تم اختبار سيارة مزودة بنظام التحول المتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على طريق منحني بشدة ، تم تقليل تكرار التحولات في المنعطفات بحوالي 43٪ مقارنة بالمركبات التي لا تحتوي على النظام.