تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

أعلنت شركة مرسيدس منذ أيام عن السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، حيث انها متوفرة للطلب في الأسواق الأوروبية فقط ، كما سيتم طرحا فى وقت لاحق فى باقى الأسواق العالمية .





وتستمد السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، قوتها من محرك V8 ، وهو مزدوج التوربو سعة 4 لترات بقوة 720 حصان عند 6,700 – 6,900 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 800 نيوتن-متر عند 2,000 – 6,000 دورة في الدقيقة .





وبه ناقل حركة AMG Speedshift DCT 7G مزدوج القابض من 7 سرعات، والنتيجة هي انطلاق إصدار Black Series من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا خلال أقل من 9 ثواني، أما السرعة القصوى فتبلغ 325 كلم/سا.





أما التصميم الخارجى للسيارة فهو مستوحى من طراز AMG GT3 السباقي، حيث انه به فتحة التهوية الضخمة في الأمام و غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة للجناح الرياضي العملاق وفوهات العادم الضخمة باللون الأسود.





كما ان هناك تجهيزات اختيارية بتكلفة إضافية، أبرزها الطلاء الخارجي البرتقالي الحصري .





ويبدأ سعر السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة من 335,240 يورو في ألمانيا ، ولم تعلن عن السعر اللذى ستباع به فى الاسواق العالمية حتى الان .