تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

أعلنت شركة مرسيدس منذ أيام عن السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، حيث انها متوفرة للطلب في الأسواق الأوروبية فقط ، كما سيتم طرحا فى وقت لاحق فى باقى الأسواق العالمية .
وتستمد السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، قوتها من محرك V8 ، وهو مزدوج التوربو سعة 4 لترات بقوة 720 حصان عند
6,700 – 6,900 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 800 نيوتن-متر عند 2,000 – 6,000 دورة
في الدقيقة .
وبه ناقل حركة AMG Speedshift DCT 7G مزدوج القابض من 7 سرعات، والنتيجة هي انطلاق إصدار Black Series من 0 إلى 100 كلم/سا خلال
3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا خلال أقل من 9 ثواني، أما السرعة القصوى فتبلغ
325 كلم/سا.
أما التصميم
الخارجى للسيارة فهو مستوحى من طراز AMG GT3 السباقي،
حيث انه به فتحة التهوية الضخمة في الأمام و غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون،
بالإضافة للجناح الرياضي العملاق وفوهات العادم الضخمة باللون الأسود.
كما ان هناك تجهيزات اختيارية بتكلفة إضافية، أبرزها
الطلاء الخارجي البرتقالي الحصري .
ويبدأ سعر السيارة
AMG GT Black
Series موديل 2021 الخارقة من 335,240 يورو في ألمانيا ،
ولم تعلن عن السعر اللذى ستباع به فى الاسواق العالمية حتى الان .