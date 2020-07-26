AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة مرسيدس منذ أيام عن السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، حيث انها متوفرة للطلب في الأسواق الأوروبية فقط ، كما سيتم طرحا فى وقت لاحق فى باقى الأسواق العالمية .


وتستمد السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة الجديدة ، قوتها من محرك V8 ، وهو مزدوج التوربو سعة 4 لترات بقوة 720 حصان عند 6,700 – 6,900 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 800 نيوتن-متر عند 2,000 – 6,000 دورة في الدقيقة .


وبه ناقل حركة AMG Speedshift DCT 7G مزدوج القابض من 7 سرعات، والنتيجة هي انطلاق إصدار Black Series  من 0 إلى 100 كلم/سا خلال 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كلم/سا خلال أقل من 9 ثواني، أما السرعة القصوى فتبلغ 325 كلم/سا.


أما التصميم الخارجى للسيارة فهو مستوحى من طراز AMG GT3 السباقي، حيث انه به فتحة التهوية الضخمة في الأمام و غطاء المحرك المصنوع من ألياف الكربون، بالإضافة للجناح الرياضي العملاق وفوهات العادم الضخمة باللون الأسود.


كما ان هناك تجهيزات اختيارية بتكلفة إضافية، أبرزها الطلاء الخارجي البرتقالي الحصري .


ويبدأ سعر السيارة AMG GT Black Series موديل 2021 الخارقة من 335,240 يورو في ألمانيا ، ولم تعلن عن السعر اللذى ستباع به فى الاسواق العالمية حتى الان .

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد الاختبارات النهائية لـ مرسيدس AMG E63 قبل تدشينها رسميا.. صور

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

رسميا .. ظهور مرسيدس AMG E63 S سيدان الجديدة 2021.. صور

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري

لأول مرة.. شاهد | تسريب صور للوحش القادم لمرسيدس AMG GT R Series Black موديل 2021

سيارة يونانية خارقة قوتها 3000 حصان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

محمد صلاح: فاروق جعفر أساء لمصر كلها وليس للزمالك فقط.. فيديو

لماذ يكره صيام يوم عرفة للحجاج .. دار الإفتاء تجيب

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة في كفر الشيخ

بعد تصريحات فاروق جعفر.. شطة يروي موقفا لـ صالح سليم بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي

ميغلاش عليك.. التموين: خصم الـ 200 جنيه على البطاقة ليس نقدياً ويتم استخدامه مرة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر مرسيدس AMG GT Black Series 2021 الخرافية.. صور

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور