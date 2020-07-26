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سيارات

وكيل بروتون في مصر يعلن عن تخفيضات ساجا الجديدة

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة أوتو جروب القصراوي وكيل علامة بروتون الماليزية في مصر لصناعة السيارات ، عن تخفيضات جديدة على سيارتها السيدان الصغيرة ساجا اتوماتيك موديل 2020 .

صرح محمد القصراوي العضو المنتدب لشركة اتو جروب القصراوي ان هناك خصما خاصا جديدا على السيارة الاقتصادية الماليزية بروتون ساجا اتوماتيك موديل 2020 بواقع خصم 8000 جنيه من سعرها الاصلى .

وأوضح الوكيل فى مصر ان سعر السيارة بروتون ساجا اوتوماتيك موديل 2020 الاصلى  183000 جنية وبعد التخفيض اصبح السعر الجديد 175000جم .

وتابع أسامة محمود مدير التسويق لشركة أوتو جروب القصراوي أنه تم التعاون مع كبرى البنوك العاملة في مجال تمويل السيارات لعمل برنامج تمويل مميز للسيارة بمعدل فائدة يبدأ من 7.5% سنويًا .

واكد محمود ان ادارة الشركة تسعى دائما للتيسير على العملاء ، موضحا أن تمويل السيارة بروتون ساجا الجديدة  بدون تأمين وبدون مصاريف إدارية للتيسير على العملاء .

كما أوضح محمود أن العرض ساري على السيارة بروتون ساجا اتوماتيك موديل 2020  لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية .

وكيل بروتون في مصر يعلن عن تخفيضات ساجا الجديدة
وكيل بروتون في مصر يعلن عن تخفيضات ساجا الجديدة
وكيل بروتون في مصر يعلن عن تخفيضات ساجا الجديدة
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