وكيل بروتون في مصر يعلن عن تخفيضات ساجا الجديدة

أعلنت شركة أوتو جروب القصراوي وكيل علامة بروتون الماليزية في مصر لصناعة السيارات ، عن تخفيضات جديدة على سيارتها السيدان الصغيرة ساجا اتوماتيك موديل 2020 .
صرح محمد القصراوي العضو المنتدب لشركة اتو جروب القصراوي ان هناك خصما خاصا جديدا على السيارة الاقتصادية الماليزية بروتون ساجا اتوماتيك موديل 2020 بواقع
خصم 8000 جنيه من سعرها الاصلى .
وأوضح الوكيل فى مصر ان سعر السيارة بروتون ساجا اوتوماتيك موديل 2020 الاصلى
183000 جنية وبعد التخفيض اصبح السعر الجديد
175000جم .
وتابع أسامة محمود مدير التسويق لشركة أوتو جروب القصراوي أنه تم التعاون
مع كبرى البنوك العاملة في مجال تمويل السيارات لعمل برنامج تمويل مميز للسيارة بمعدل
فائدة يبدأ من 7.5% سنويًا .
واكد محمود ان ادارة الشركة تسعى دائما للتيسير على العملاء ، موضحا
أن تمويل السيارة بروتون ساجا الجديدة بدون
تأمين وبدون مصاريف إدارية للتيسير على العملاء .
كما أوضح محمود أن العرض ساري على السيارة بروتون ساجا اتوماتيك موديل
2020 لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية .