سباق تحد مثير بين موستنج شيلبي GT500 و تشالنجر ديمون .. فيديو

نشرت قناة Demonology المتخصصة فى سباقات التسارع العالمية على صفحتها الخاصة بموقع يوتيوب سباق تسارع جديد بين موستانج شيلبي GT500 برتقالية معدلة ودودج ديمون قياسية بدون أية تعديلات .

لم يوضح مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 17 دقيقة طبيعة التعديلات التي تمت على الشيلبي ولا القوة الحصانية للسيارة، ولكن من المفترض أن سيارة العضلات من فورد تأتي بقدرة حصانية تزيد على قوتها الأساسية التي تقدر بـ 760 حصان .

قد يظن بعضكم أن السباق سيكون غير عادل، حيث أنه بين سيارة قياسية وأخرى معدلة، إلا أنه هناك عامل قد يعيد التوازن إلى الحسابات ألا وهو الإطارات، حيث أن

ويظهر مقطع الفيديو ان دودج ديمون قد زُودت بإطارات مخصصة لسباقات التسارع، في حين أن شيلبي تأتي بإطارات تقليدية وجنوط قياس 20 بوصة، وهذه الاطارات تعطى التوازن للسباق بين كلا من السيارتين .

وقامت ديمون بانطلاقة متفوقةً منذ البداية على موستانج بفارق واضح وحتى خط النهاية ولكن على الجانب الأخر بلغت السرعة القصوى للسيارة فورد عند خط النهاية 230 كلم/سا في حين أن ديمون بلغت سرعتها القصوى 213 كلم/سا فقط .