رسميا.. افتتاح سينما رينسانس مدينتي بحضور عدد كبير من الفنانين.. فيديو وصور

قام محمد هشام طلعت والاعلامية اسعاد يونس رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسينما بقص شريط الافتتاح لسينما مدينتي بالاوبن اير مول .





حضر الافتتاح لفيف من الاعلامين والفنانين والشخصيات العامة الى جانب مسئولي مجموعة طلعت مصطفى والشركة العربية للسينما ومسئولي سينما رينسانس .





يشار الى ان مجمع سينمات مدينتي يضم 15 قاعة عرض ، منهم قاعة عرض VIP بالإضافة إلى توافر كراسي D box لتتيح نظام مشاهدة تفاعلي مع بعض الافلام، ليشعر المشاهد انه وسط أحداث الفيلم.





تم تزويد قاعات مجمع السينمات بأحدث التقنيات وشاشات العرض في الشرق الأوسط .





هذا وتستقبل السينما الجمهور اعتبارا من الغد الاثنين .