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حوادث

انهيار حنين حسام داخل قفص الاتهام عقب حبسها سنتين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:44 م
انهيار حنين حسام
انهيار حنين حسام داخل قفص الاتهام
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اسلام مقلد
دخلت حنين حسام في نوبة بكاء وصراخ وانهيار داخل قفص الاتهام عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بحبسها سنتين وغرامة ٣٠٠ الف جنيه.. وتعالت صرخات أهالي المتهمين داخل المحكمة عقب صدور الحكم.


وعاقبت المحكمة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم. 


وكانت قد وصلت مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين إلى المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، لحضور جلسة الحكم عليهم بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع.


وظهرت حنين ومودة بالكمامة وملابس السجن البيضاء خلال الجلسة.


واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

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