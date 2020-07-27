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حوادث

إغماء مودة الأدهم عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:48 م
مودة الادهم
مودة الادهم
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اسلام مقلد





دخلت مودة الادهم ، فى حالة اغماء عقب صدور الحكم عليها بالحبس سنتين وغرامة ٣٠٠ الف جنيه في أثناء وجودها بقفص الاتهامز




وكانت قد وصلت مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين إلى المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، لحضور جلسة الحكم عليهم بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع.



وظهرت حنين ومودة بالكمامة وملابس السجن البيضاء خلال الجلسة.



واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

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