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اقتصاد

عيار24 يسجل 990 جنيها.. الذهب يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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آية الجارحي
واصلت اسعار الذهب في مصر الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 يوليو 2020، حيث ارتفع سعر الجرام الواحر بنحو 15 جنيها، حيث سجل عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 867 جنيها .

أسعار الذهب اليوم فى مصر:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 990.85 جنيه، وعيار 21 وصل إلى 867 جنيها، تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 741 و 743.15 جنيه للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6936 جنيها. وسجل سعر الذهب عالميا 1942 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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