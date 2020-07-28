تنظيم عروض وتجارب سيارات بحلبة مرسى ياس بعد افتتاحها

أعلنت حلبة مرسى ياس إعادة الافتتاح والاستئناف التدريجي لنشاطاتها، لاستقبال جميع ضيوفها لتصبح ملتقى للنشاطات المختلفة خلال فترة الصيف.





أوضح القائمون على حلبة مرسى ياس ، أنه سيتم توافر العديد من التجارب المميزة من الكارتينج إلى تجربة درايف ياس الممتعة وعروض الأفلام من سينما السيارات في حلبة مرسى ياس، مع خصومات تصل حتى 20% على جميع المنتجات.





كما أطلقت حلبة مرسى ياس مجموعة متنوعة من التجارب الشيقة وغيرها من الأنشطة والفعاليات الحافلة بالمتعة خلال فترة الصيف والتي تناسب جميع أفراد العائلة والأصدقاء.





وشهدت حلبة مرسى ياس منذ افتتاح أبوابها في أوائل الشهر الحالي، نفاد تذاكر البيع في العروض الأولى والتي أتاحت لزائريها الفرصة للاسترخاء ومشاهدة أفضل الأفلام المختارة من مختلف الأنواع السينمائية بدون الحاجة إلى مغادرة السيارة والاستمتاع بتجربة سينمائية كاملة.





بالإضافة إلى اختبار مجموعة واسعة من تجارب القيادة التي تشمل العديد من السيارات المميزة التي يضمها أسطول حلبة مرسى ياس، ومن ضمنها فورمولا ياس 3000 و كاترهام سبعة ، التي يمكن للزوار تجربتها مقابل 210 دراهم.