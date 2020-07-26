تعرف على الزيادات الجديدة فى أسعار شيفروليه و أوبل في مصر

أعلنت شركة المنصور للسيارات الوكيل الحصري و المحلى للعلامات التجارية شيفروليه، وأوبل، وام جي فى مصر عن زيادة أسعار عدد من موديلات سيارتها ، واختار الموزعين بذلك اليوم .

واوضح البيان الذى تم ارساله اليوم لشبكة موزعيها المعتمدين في مختلف أنحاء الجمهورية عن زيادة أسعار سيارات أوبل استرا موديل 2020 بقيمة 5000 جنيه فى السوق المحلية.

فكانت أسعار طرازات أوبل استرا 299 ألفًا و990 جنيهًا فى السابق واصبحت الان ، 304 آلاف و990 جنيهًا .

أما سيارات أوبل كروس لاند موديل 2020، فقد زادت بقيمة 5 آلاف جنيه.

فزادت الفئة الأولى القياسية لتصبح 324.990 جنيه بدلًا من 319.990 جنية.

والفئة الثانية عالية التجهيز من أوبل كروس لتصبح 349.990 جنيه بدلا من 444.990 جنية.

أما سيارات شيفروليه كابتيفا 2020 ، فقد زادت بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية.

فاصبحت الفئة الأولى LS إلى 324 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 319 ألفًا و990 جنيهًا.

والفئة الثانية LT إلى 349 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ344 ألفًا و990 جنيهًا.

والفئة الثالثة Premmiere سعة 5 مقاعد بقيمة 369 ألفًا 990 جنيهًا، مقابل 364 ألفًا و990 جنيهًا.

أما الفئة الرابعة Premmiere سعة 7 مقاعد بقيمة 389 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بـ384 ألفًا و990 جنيهًا.