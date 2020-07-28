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سيارات

10 نصائح للرحلات الطويلة من فورد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يسعى العديد من المواطنين الى السفر والرحلات الطويلة للخروج من الحالة النفسية السيئة التى فرضتها قيود وباء فيروس كورونا كوفيد-19 .

وحول هذا الأمر أطلقت شركة فورد العالمية نظام ويز (Waze) والذى يعمل مع المركبات المزودة بنظام SYNC3 ، حيث يعد واحدًا من أفضل تطبيقات الخرائط التي توفرها أطراف ثالثة، وبوسعه إرشادكم في طريقكم نحو وجهتكم خطوة بخطوة.


ولذلك نقدم لكم خلال السطور القادمة 10 نصائح من فورد للاستمتاع بالرحلات الطويلة .


 خططوا مساركم مسبقًا

يجب تحديد مسار الرحلة مسبقا للاستمتاع بها وذلك من خلال تطبيق "ويز" (Waze) مع المركبات المزودة بنظام SYNC3 ، حيث يوفر البرنامج إشعارات حول الأزمات المرورية أو الطرق المغلقة وغيرها من العقبات التي قد تعترض مساركم، ليتيح لكم اختيار طرق بديلة دون المرور بهذه المعوقات.

 

البحث والاستشارة  

ينبغي أن يشمل البحث والاستشارة للواجهة المراد الذهاب اليها أيضًا إرشادات التعقيم والنظافة في الفندق أو المنتجع أو منطقة التخييم التي تقيمون فيها.


لا تنسوا مواد التعقيم

لابّد أنكم تحتاجون لمزيد من مواد التعقيم والكمامات لدى خروجك في رحلتكم، ويفضل اصطحابها معكم بدلًا من شرائها على الطريق. فاحرصوا على حزم كمية كافية من الكمامات ليتسنى لكل راكب تغييرها عدة مرات .

 

المزيد من المنتجات الضرورية

لا تنسوا حزم بعض المناديل المعقمة للتعامل مع الأسطح التي تتعرض للمس المتكرر مثل مقابض مضخة الوقود أو أزرار أجهزة الصراف الآلي أو حتى مسح بطاقتكم الائتمانية بعد استخدامها.

 

تنظيف السيارة

غسل السيارة سريعًا يدويًا فهو يساعد على إزالة الغبار والأوساخ ويمنحكم الفرصة للتحقق من أية مشكلات أثناء الالتفاف حول السيارة لغسيلها.


فحص السيارة

في حال كانت سيارتك متوقفة لفترات طويلة نتيجة للإغلاق الشامل، تأكدوا أيضًا من عدم انخفاض الضغط في الإطارات، وتفقد المحرك لتفقد مستويات السوائل .


تجنب بخار النوافذ

يجب ان تجربوا ثني الجزء العلوي من الكمامة واقلبوه مرة واحدة، ثم اضغطوا برفق على الشريط المعدني فوق الأنف. فهذه الخطوة تحدث فراغًا صغيرًا يتيح للنفس أن يتسرب دون التكثف على العدسات.

 

التزود بالوقود

يجب التزود بالوقود قبل الانطلاق الى واجهتكم ، و استخدام قفازاتكم الخاصة في حال عدم توفر قفازات داخل المحطة. وإن احتجتم لاستخدام المضخة بدون قفازات، فاحرصوا على مسح مقبض أنبوب الوقود ولوحة المفاتيح بالمناديل المعقمة .


توقفوا في محطات أقل

تقليل محطات التوقف يساعدك على تجنب التعرض غير الضروري لأشخاص ومناطق أخرى قد لا تتمتع بالتعقيم والنظافة الصحيحة. فاحرصوا على معرفة محطات التوقف لأنها ذلك يساعد على تعقب حالات المخالطة في حال مرضكم أو مرض أحد أفراد الأسرة لاحقًا.

 

تجنّب التعامل المتكرر مع الآخرين

إذا كنتم بحاجة إلى توقيع بعض الأوراق في المكتب داخل مكان الإقامة ، فتأكدوا من استخدام أقلامكم الخاصة كإجراء احترازي إضافي. ولا تنسوا ركن السيارة بأنفسكم وتجنب خدمة ركن السيارات، فهذا يوفر عليكم مزيدًا من الوقت في تعقيم الاماكن التي تعرضت للمس.

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