رصيد في اقتصاد البلد.. تعرف على أهمية مصانع الروبيكي للغزل والنسيج.. فيديو

كشف المهندس سعيد حماد المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، أهمية افتتاح عدة مصانع في الروبيكي للغزل والنسيج لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج لسابق عهده . أهميةلإعادةإحياءوالنسيجعهده





وأضاف حماد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي مصنع يتم افتتاحه يكون رصيد في اقتصاد البلاد، متابعا أن أي عامل يعمل في المصانع الجديدة يقلل من نسبة البطالة بمصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، أن هذه المصانع تعمل على توفير سلع للمواطنين بجودة عالية وتنافسية، ويتم إنتاج منتجات متميزة، وعمل سيطرة على خطوط الإنتاج.





وأكمل حماد، أنه بعد ذلك يتم التصدير وتوفير عملة صعبة ولدينا ذهب هو القطن المصري وتعظيم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن تلبية جزء من الاحتياجات المحلية والتصدير.



