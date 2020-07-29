اغتصبهن وتحرش بهن.. ضحايا الحقوقي محمد حسانين زوج آية حجازي يكشفن علاقاته الجنسية معهن

وسردت إحدى الناشطات قصص بعض السيدات اللاتى تعرصن للتحرش من قبل الحقوقی محمد حسنين مدير منظمة بلادي

الحقوق والحريات، والتى لها فروع في واشنطن ومصر وحاليًا في تونس حيث يستخدم ويستغل علاقاته في أمريكا وتونس وتهديدههن بفصلهن من عملهن.





وتابعت الناشطة أن أصحاب الشهادات الثلاثة وقعن ضحية للتحرش والاغتصاب ومرعوبين من تهديدات الناشط محمد حسنين.





قالت الضحية الأولى: محمد حسنين طول الوقت بيطاردني وطلب ممارسة الجنس معاه بالعافية ويستغل سفر زوجته.





أما الضحية الثانية: محمد حسنين كان بيطلب مني ممارسة الجنس معه وهددني بطردى من الشغل ونشر صور خاصة بى





وقالت الضحية الثالثة: كنت معزومة عند محمد حسانين في البيت وفجأة وإحنا قاعدين قلع البنطلون وقعد يهددني وطلب ممارسة الجنس





وقالت الضحية الرابعة: محمد حسنين حاول يتحدث معي في الجنس في التليفون وقفلت الكلام معاه.