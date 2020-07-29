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مرأة

احتياطات ونصائح عند ذبح الأضحية في العيد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تستعد الكثير من البيوت لاستقبال العيد والبدء في الذبح بعد صلاة العيد، وبالرغم من فرحة الذبح، إلا أن هناك العديد من الاحتياطات التي يجب أن يتخذه رب المنزل عند الذبح.


 1- يجب تهيئة مكان الذبح وتحضير كل ما يلزم من أدوات وأوانٍ ويجب ضمان وفرة الماء ونظافته.

 2- يجب سلخ الأضحية في مكان نظيف بعيد عن التراب وأي مصدر للتلوث.

 3-الحرص على تصفية السقيطة من الدم، خاصة الرقبة، وتنظيفها جيدا بالماء لتجنب التعفنات.
 

بعد الانتهاء من الذبح والسلخ، يأتي دور اللحم وللتأكد من صحته وسلامته نلاحظ اللون والرائحة، عند ملاحظة أي لون غير الأحمر الفاتح يجب الاتصال بالطبيب البيطري واستشارته، أما بالنسبة للأعضاء، فهناك العديد من الأمراض نذكر منها:


يجب الحرص على إزالة الأكياس المائية والتي يمكن أن نجدها في الكبد، والرئة، والقلب، وحتى الشحم، يجب الحرص على إزالته بدون فتقه وتفريغ محتواه، ويمكن استهلاك باقي العضو إذا كان سليمًا، أما إذا كانت المساحة المصابة كبيرة فيستحسن التخلص منه كاملا.


إذا لاحظت وجود نقط بيضاء في الكبد أو شحم الأمعاء (الرداء) تدل على إصابته بيرقة الدودة الشريطية وهي مرض طفيلي، إذ يجب التخلص من الجزء المصاب، وإذا كان الإنتشار مهمًا يتلف العضو بأكمله.


ملاحظة أي خلل أو شكل غير معتاد في أي عضو، ونزع الجزء المصاب.


 في حال تلوث الرئة بالدم بعد مروره عبر القصبات الهوائية، يجب التخلص من الجزء الملوث.


 دودة الرأس: عند فتح الرأس إذا تمت ملاحظتها يجب التخلص منها.


 بالنسبة لحفظ اللحوم، بعد الذبح مباشرة يجب وضع اللحم في مكان بارد نظيف لتجنب التلوث والتعفن، ثم يمكن استهلاكه وتجميده حسب الرغبة.
 

بالنسبة لجلد الأضحية، يجب التخلص منها مباشرة بعد نزعه، وذلك بتقديمها للجهات المكلفة بتجميعها، أما بالنسبة لمن يريد استعماله فيجب رشه بكمية كبيرة من الملح لتجنب تحلله.


كما يجب تجنب رمي الفضلات في شبكة الصرف الصحي، ودفن الأعضاء المريضة في مكان بعيد، ووضع المخلفات في أكياس محكمة وإغلاقها والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك.
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