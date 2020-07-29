بعد الذبح.. الطرق الصحيحة لتخزين لحم الأضحية

من المعروف أن اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح ، لذلك الخطوة الأولى لحفظها اننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع اللحوم فوق بعضها .





يجب وضع اللحوم في مكان نظيف بعيدا عن التراب والشمس ، ويكون متجدد الهواء ، ويمكننا توجيه مراوح عليها ، ونضعها لمدة ما بين أربع وخمس ساعات في الهواء.





يجب إعطاء فرصة للحوم لحدوث التيبس الرمي وحدوث تشميع للحوم حتى يزيد الوسط الحامضي نتيجة إفراز بعض الأحماض حيث يعمل كمادة حافظة تمنع التكاثر والنمو البكتيري كما انه يعمل على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاقا أفضل .



