بعد رسالتها إلى الرئيس السيسى.. أشرف زكى يرد بقوة على حنان شوقى





الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بأزمة حنان شوقى مؤكدا أن النقابة لا يمكن ان تتدخل لحل الازمة لأمرين الأول انها لم تقدم شكوى رسمية للنقابة حتى الآن.





واضاف اشرف زكى لـ «صدى البلد» أن الامر الثانى يتمثل فى أن حنان شوقى قامت برفع دعوى قضائية فعليا على المنتج محمود صيام وبالتالى من الصعب ان تتدخل النقابة فى حل النزاع بعد تدخل القضاء وهو الامر الغريب الذى اندهشت منه بعد قراءة بيانها انها لم تلجا الى القضاء لانها لا تمتلك المال الكافى للمصاريف على هذه القضايا.





واوضح زكى : اود ان اقوله هل أصبح رئيس الجمهورية منوط به ان يحل أزمة بين الفنانين تاركا قضايا هامة لهذا البلد تحتاج منه مجهود وتركيو كبيرين.





يذكر ان الفنانة حنان شوقى اصدرت امس بيانا تكشف فيه عن عدم حصولها على اجورها من بعض شركات الانتاج وناشدت بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل ازمتها من اجل القدرة على التغلب على مصاعب الحياة كما كشفت عن صعوبات مشاركتهال فى عديد من الاعمال الفنية.

أثارت الفنانة حنان شوقى حالة من الجدل بعد توجيهها رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكو فيها من عدم حصولها على مستحقات لها فى عدد من الاعمال الفنية مع المنتجين ريمون مقار ومحمود صيام.