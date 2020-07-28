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فن

حنان شوقي تستغيث برئيس الجمهورية: منتجون رفضوا يعطوني حقي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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محمد نحلة

وجهت الفنانة حنان شوقي مناشدة لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لحل مشاكلها.


وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك":مناشدة....اناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين..واقول له..يا سيادة الرئيس..حضرتك قولت قبل كده..ان كل فرد في مصر هياخد حقه..ونحن لا نرضى بظلم احد...وها انا اشكو اليك من انسانة مصرية تعيش على ارض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن..ويرفضون ان يعطونى حقي..فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للانتاج..ولى عندهم مبلغ..( ..) منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي".


وتابعت:" كما تعاملت مع شركة محمود شميس ولى عندهم مبلغ (...)..ويرفضون ايضا اعطائي حقى..وعندما لجأت للنقابة..قال لى النقيب الدكتور اشرف ذكى ارفعى قضية..وحضرتك عارف ان القضية ستكلف مبالغ للمحامين.


وأضافت: "وأنا ليس مع ما يكفي لهذا..فضلا على انى اشكو اليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الانتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل..فماذا يفعل هؤلاء...والفن مصدر رزقهم الوحيد...هل نموت جوعا..او نموت قهرااا..الجأ اليك سيدى الرئيس انا وكثير من اصدقائى لحل مشاكلنا...واعانك الله علينا...وحفظ الله مصر".


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