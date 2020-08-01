ماذا يحدث للسيارة عند تزويدها بالديزل بدلًا من البنزين

من الوارد في بعض الأحيان حدوث أخطاء أثناء تزويد السيارة بالوقود، ومن أشهر هذه الأخطاء تزويد خزان الوقود بالديزل بدلًا من البنزين.







هذه المشكلة تعتبر من الأخطاء الشائعة التي تحدث للسائقين، وهي تعتبر خطرا كبيرا على هذه المشكلة تعتبر من الأخطاء الشائعة التي تحدث للسائقين، وهي تعتبر خطرا كبيرا على السيارة







ويجب أن نعرف في بداية الأمر أن المكونات الكيميائية في البنزين تختلف عن الديزل، حيث تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيًا، ولذلك تحمل ويجب أن نعرف في بداية الأمر أن المكونات الكيميائية في البنزين تختلف عن الديزل، حيث تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيًا، ولذلك تحمل محركات البنزين شرارات إشعال عن طريق البوجيهات لبدء عملية حرق الوقود.







علي العكس مثلا مع الديزل، فهو يكون قابلا للاشتعال ذاتيًا في حال تعرضه لضغط كبير، كما يتميز الديزل بالكثافة العالية، لذا فإنه في حال التزود بالديزل بالخطأ فإنه يتسبب في سد مجرى حواقن الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين.





وفي حال عدم تدارك هذا الخطأ من قبل قائد السيارة، فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى أداء محرك السيارة بشدة، مع ظهور العديد من المشاكل والأعطال ومنها انسداد فلتر البنزين والبخاخات وتلف مضخة الوقود، بل ويمكن أن يتسبب الديزل في ضرر دائم على محركات البنزين في حال عدم معالجة المشكلة سريعًا وتنظيف مجاري البنزين وتفريغ التانك تماما وغسيله.