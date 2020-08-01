AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ماذا يحدث للسيارة عند تزويدها بالديزل بدلًا من البنزين

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:00 م
ماذا يحدث للسيارة
ماذا يحدث للسيارة عند تزويدها بالديزل بدلًا من البنزين
Advertisements
اشرف عطية
من الوارد في بعض الأحيان حدوث أخطاء أثناء تزويد السيارة بالوقود، ومن أشهر هذه الأخطاء تزويد خزان الوقود بالديزل بدلًا من البنزين.


هذه المشكلة تعتبر من الأخطاء الشائعة التي تحدث للسائقين، وهي تعتبر خطرا كبيرا على السيارة.


ويجب أن نعرف في بداية الأمر أن المكونات الكيميائية في البنزين تختلف عن الديزل، حيث تتم إضافة مواد كيميائية للبنزين تمنعه من الاحتراق ذاتيًا، ولذلك تحمل محركات البنزين شرارات إشعال عن طريق البوجيهات لبدء عملية حرق الوقود.


علي العكس مثلا مع الديزل، فهو يكون قابلا للاشتعال ذاتيًا في حال تعرضه لضغط كبير، كما يتميز الديزل بالكثافة العالية، لذا فإنه في حال التزود بالديزل بالخطأ فإنه يتسبب في سد مجرى حواقن الوقود وفلاتر وخطوط محركات البنزين.


وفي حال عدم تدارك هذا الخطأ من قبل قائد السيارة، فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى أداء محرك السيارة بشدة، مع ظهور العديد من المشاكل والأعطال ومنها انسداد فلتر البنزين والبخاخات وتلف مضخة الوقود، بل ويمكن أن يتسبب الديزل في ضرر دائم على محركات البنزين في حال عدم معالجة المشكلة سريعًا وتنظيف مجاري البنزين وتفريغ التانك تماما وغسيله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف ومتى يجب تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين؟

نصائح هامة للحفاظ على طرمبة البنزين فى السيارة و ما هي أعراض تلفها

تعرف على أهمية تغيير فلتر البنزين و أضراره على المحرك

هذه الأخطاء تجعلك تستهلك الكثير من وقود السيارة

أضرار نفاذ الوقود أثناء تشغيل السيارة

التصرف الصحيح عند تزويد السيارة بالديزل بدلا من البنزين

ترشيحاتنا

تعرف على قرار النيابة في واقعة الاعتداء على عامل نظافة بالغردقة

شاهد.. وليد سليمان يحتفل بعيد الأضحى على طريقة بوحة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

بينهم 3 أطفال.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالدولي الساحلي بالبحيرة

AdvertisementS

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

على الموضة وتعشق الأسود.. شاهد أجمل فساتين نيللي كريم على السجادة الحمراء