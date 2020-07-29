تقنية جديدة لتشغيل المحرك وتبريد المقصورة لسيارات BMW من الموبايل

أعلنت شركة BMW عن ميزة "Remote Engine Start" لموديلات معينة في تشكيلتها والتي تعمل بنظام تشغيل iDrive 7.0 بالإضافة إلى ميزة "Remote Software Upgrade".





وأوضحت شركة BMW أن الميزة الجديدة للشركة ستعمل على طرازات الفئة الخامسة وM5 وM5 كومبتيشن المحدثة، وستُستخدم أيضًا في الفئة الرابعة الجديدة .





وتابعت BMW أن هذه الميزة تتيح لمالك السيارة بدء تشغيل المحرك لمدة تصل إلى 15 دقيقة من أي مكان من خلال تطبيق BMW ConnectedDrive، وهذا يسمح لك بتبريد المقصورة أو تدفئتها قبل دخولك إلى السيارة .





أما عن تفعيل هذه الميزة فتؤكد BMW انها تبدأ عملها عن بعد يتراوح من بين 30 إلى 70 مترًا، وإذا كانت سيارتك تمتلك مزايا مثل المقاعد المدفأة والمهواة وتدفئة عجلة القيادة، فيمكنك تشغيلها أيضًا عن بعد.





وكذلك السماح بميزة أخرى وهي ميزة "Remote Software Upgrade"، والتي تسمح للمالك بترقية البرامج داخل السيارة عن بعد من خلال متجر BMW ConnectedDrive .