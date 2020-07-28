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سيارات

بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:23 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

سُرقت سيارة فيراري، عام 1994 ، من طراز مونديال 1987، ولم يعثر صاحبها عليها رغم البحث عنها، لذلك تم غلق القضية وقتها ، وحصل صاحبها على مبلغ تعويض التامين بالكامل .

ولكن بعد قرابة 26 عام وبالتحديد يوم 8 يوليو من العام الجارى عثرت فرقة إطفاء هولندية على السيارة في قاع أحد الأنهار؛ لتعاود القضية في الظهور مرة اخرى وتثير الجدل الكثير .

و تعاونت إدارة الإطفاء والشرطة والجيش الهولندي في عملية استخراج السيارة، من قاع النهر ، ولكن فى حالة سيئة ومدمرة بشكل كبير .

وقامت السلطات المحلية بعد البحث، بربط سيارة فيراري، بحادث وقع في عام 1994 من خلال مطابقة رقم VIN الخاص بها مع قاعدة بيانات السيارات المسروقة، ولكن بعد فوات الاوان ، فقد تدمرت كل الأدلة التي كانت في السيارة منذ فترة طويلة، لذا لم تكن هناك حاجة لإجراء تحقيق جنائي.

وسلمت الشرطة، السيارة إلى مالكها القانوني، وهي شركة التأمين، لتقوم الشركة بإرسالها بعد ذلك إلى ساحة خردة للتخلص منها.

وقال "لوي فان دي أويفار" مالك ساحة الخردة التي تم وضع سيارة فيراري مونديال فيها، إنه لا تزال هناك بعض الأجزاء المفيدة بالسيارة، حيث تلقى بالفعل عددًا من الطلبات من أشخاص يريدون أخذ قطع منها، لكن بالطبع تُظهر الصور أنها لن تعود أبدًا كسيارة مرة أخرى.

والجدير بالذكر ان شركة فيراري قد كشفت عن طراز مونديال ذات المحرك الوسطي في 1980، لتوقف إنتاجها بعد ذلك في عام 1993، وتستمد قوتها من محرك V8، وهي مصممة بالتعاون بين بينينفارينا وكاروزيريا سكاجليتي .

وكانت فيراري مونديال قد حلت محل فيراري 308/208 GT4 كوبيه، في حين لم ترق السيارة إلى مستوى التوقعات المنتظرة منها، حيث كان أداء المحرك مخيبًا للآمال.

بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
بعد 26 عاما.. الشرطة تكشف لغز اختفاء سيارة فيراري.. صور
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