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مرأة

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:03 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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هاجر هانئ
تعتبر ريهام حجاج من النجمات اللاتى لا تظهر بشكل مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها رغم ذلك تطل على متابعيها من حين لآخر بلوك جديد ومختلف، مما يجعلها محط أنظار الكثير من الفتيات.


تعد ريهام حجاج من المشاهير اللاتى يعشقن الموضة واقتناء قطع الملابس والحقائب القيمة التى تحمل توقيع الماركات العالمية.


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ولكن لم تقتصر الموضة عند ريهام حجاج على الملابس الفخمة والقيمة فقط، حيث تخطف الأنظار أيضا بـ تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تكشف عن جمالها.


ولفتت ريهام حجاج الأنظار فى الآونة الأخيرة حول تسريحات شعرها المتنوعة والمختلفة، حيث تميزت باختيار القصات والتسريحات المتناسقة مع وجهها والتى تكشف جمال ملامحها.


وتحرص الفنانة ريهام حجاج فى الكثير من الأحيان على اختيار التسريحات البسيطة غير المبالغ فيها، حيث تألقت بتسريحات الشعر الكيرلى وفى بعض الأحيان بالشعر الناعم الانسيابي المموج، كما اعتمدت على الغرة الأمامية المتناسقة مع وجهها.

إليكم الصور...

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج
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