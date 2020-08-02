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سيارات

هل القيادة ببطء تقلل من استهلاك البنزين؟.. خبراء يجيبون

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعتقد فئة كبيرة من السائقين  أن القيادة على سرعات عالية تزيد من استهلاك الوقود، ويعتقد فئة أخرى أن القيادة ببطء توفر الوقود.

وأكد خبراء في مجال السيارات، أن الاعتقاد بأن القيادة ببطء توفر الوقود خاطئ كما أن القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم / س يستهلك كمية أكبر من الوقود، وأضافوا أن هناك سرعات محددة تعتبر الأفضل في استهلاك الوقود.

 كما أوضح الخبراء أن هناك عاملا هاما يؤثر بشكل كبير في استهلاك الوقود، وهو عدد لفات المحرك /دقيقة (RPM)، حيث إن الضغط بقوة على دواسة البنزين يرفع عدد لفات المحرك بشكل عال، مما يسبب ضخ كمية كبيرة من الوقود حتى على السرعات البطيئة.

ويعتبر المعدل المثالي للتسارع هو زيادة 20 كم/س كل 5 ثوان، أي أن التسارع بشكل تدريجي أفضل من التسارع المفاجئ في معدل استهلاك الوقود.

كما أن التبديل بين سرعة 75 كم/س و85 كم/س كل 18 ثانية يرفع استهلاك الوقود بنسبة 20%، لذا يفضل استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.
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وأوضح الخبراء أن القيادة على سرعة 120 كم/س بدلًا من سرعة 100 كم/س (أي RPM أعلى) تزيد من استهلاك الوقود بنسبة 20%.

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