ارتفاع الحرارة يوفر في استهلاك الوقود بالسيارة

أغلب الدول العربية تشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة في فصل الصيف الامر الذي يؤثر على أداء بعض السيارات وخاصة القديمة منها



واعلنت وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الامريكية ان ارتفاع درجة الحرارة يقلل من معدل استهلاك الوقود على عكس الشائع



كما يتسبب ارتفاع درجة الحرارة في وصول المحرك بشكل أسرع إلى درجة الحرارة المثالية للاحتراق وهو يوفر في الوقود



وبالملاحظة سنجد أن الهواء الساخن يقوم بفعل درجات الحرارة المرتفعه من التسبب في معامل سحب أقل مقارنة بالهواء البارد وهو الامر الذي يخفض استهلاك الوقود

وقالت وزارة الطاقة الامريكية أنها مندهشة من قادي السيارات خاصة وانهم يشعرون بأن العكس صحيح وان معدل استهلاك الوقود في الشتاء أقل ولكن هناك أشياء قد تفسر ذلك





كما تتحمل تصرفات سائقي السيارات مسؤولية زيادة استهلاك الوقود في فصل الصيف بسبب استخدام المكيف بشكل كثيف حتى في الرحلات ذات المسافة القصيرة وهو ما يرفع معدل الاستهلاك كثيرًا.



سنجد أن فتح النوافذ أثناء القيادة يسبب زيادة مقاومة الهواء للسيارة وهو ما يجعل المركبة تبذل جهدًا أكبر من أجل التحرك وهو ما ينعكس بالطبع على معدل استهلاك الوقود.





