حوافز لشراء الكهربائية .. ألمانيا تفرض الضرائب على السيارات كثيفة استهلاك الوقود

وافق مجلس الوزراء الألماني على زيادة الضرائب على السيارات كثيفة الاستهلاك للبنزين، اعتبار من عام 2021



وفي نفس السياق مهد مجلس الوزراء لإجراء تعديل قانوني على حماية المناخ لحث المواطنين على شراء السيارات الموفرة للطاقة كما أنها لن تتأثر السيارات المسجلة بالفعل بهذه التعديلات .



وتفرض الحكومة الألمانية ضرائب إضافية بالفعل على السيارات التي تزيد انبعاثاتها الكربونية لكل كيلومتر عن 96 جرام .



وبموجب التعديلات الجديدة ستزداد قيمة الضرائب إذا تخطت انبعاثاتها 115 جرام عن كل كيلو متر وهذا ما يؤثر على السيارات الرياضية والكبيرة على وجه الخصوص .



يذكر أن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الكائن بها عملاق صناعة السيارات BMW بي إم دبليو، قدم اقتراحًا، بزيادة الحافز النقدي المخصص لشراء السيارات الكهربية، وذلك من أجل دعم قطاع صناعة السيارات بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.



جاء ذلك فى تصريحات ماركوس زودر قال فيها: "ننوى زيادة الحافز النقدي لشراء السيارات الكهربية الذى وصل إلى 6000 يورو، سيكون ذلك دافعًا أكبر للشراء حينما يصل إلى 10000 يورو لشراء سيارات بمعايير بيئية عالية".



