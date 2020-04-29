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سيارات

الحكومة الألمانية تشجع على شراء السيارات الكهربية.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:00 م
الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية تشجع على شراء السيارات الكهربية.. تفاصيل
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قسم السيارات
قدم ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية الكائن بها عملاق صناعة السيارات BMW بي إم دبليو اقتراحًا، بزيادة الحافز النقدي المخصص لشراء السيارات الكهربية، وذلك من أجل دعم قطاع صناعة السيارات بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19.

جاء ذلك فى تصريحات ماركوس زودر قال فيها: "ننوى زيادة الحافز النقدي لشراء السيارات الكهربية الذى وصل إلى 6000 يورو، سيكون ذلك دافعًا أكبر للشراء حينما يصل إلى 10000 يورو لشراء سيارات بمعايير بيئية عالية".

والأمر ليس جديدًا على رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، الذى طالب أكثر من مرة بإطلاق برنامج يدعم قطاع السيارات من أجل إنعاش طلب شراء السيارات الكهربية.

وتأمل الحكومة الألمانية في إنعاش مبيعات السيارات صديقة البيئة من خلال الحوافز النقدية، التى وصلت إلى 6000 يورو للشخص لشراء سيارة كهربية، ويتم تقسيم الحافز بين شركات صناعة السيارات والحكومة.

وكشفت BMW بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات، الشهر الماضي، عن نيتها استثمار 650 مليون يورو من أجل إنشاء مصنع جديد في الصين بالشراكة مع جريت وول موتور الصينية لإنتاج سيارات ميني الكهربية.
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