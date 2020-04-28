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سيارات

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة BMW عن تطوير الجيل الجديد من الفئة الثانية كوبيه، ولكن حتى وقتنا هذا لم نعلم عنها الكثير لأن الشركة لم تعلن عن أى تفاصيل سوى تفاصيل المحرك ، ولكن ظهرت في صور مسربة على إنستجرام لها منذ أيام .

الصور المسربة للسيارة الكوبيه ما يميزها هو عدم وجود الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل لبي ام دبليو، مع شبك أمامي أكثر استقامة وسُمكًا من التصميم الحالي بلمسات كروم حوله وشعار M على المصد الأمامي، ما يشير إلى أن هذه هي نسخة M عالية الأداء.

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BMW لن تبتعد كثيرًا عن التصميم الناجح الحالي للفئة الثانية كوبيه.. ويُذكر أن السيارة ستستمر بنظام دفع خلفي ومحركات 6 سلندر ضمن خيارات أخرى لاشتراك أساساتها ومنصتها مع الفئة الثالثة والرابعة.

وستتوفر السيارة بمحركات توربو بترولية 4 سلندر سعة 2.0 لتر وأخرى 6 سلندر سعة 3.0 لتر، مع محركات ديزل أخرى لبعض الأسواق، مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات، وقد نرى جير يدوي 6 سرعات في بعض الأسواق كذلك، مع أنظمة دفع خلفي ورباعي.

من الغالب توقف إنتاج الفئة الثانية كشف كليًا لضعف مبيعاتها العالمية ورغبة بي ام دبليو في التركيز على الفئة الرابعة كشف.. وبالنسبة للفئة الثانية كوبيه القادمة فمن المتوقع تدشينها في نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم وانطلاقها لاحقًا كموديل 2022.

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022
أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022
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