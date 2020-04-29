AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بعد تسريب صور الفئة الثانية كوبيه وiX3 الكهربائية من BMW ، استمرت عملية التسريبات، وهذه المرة تسربت صور رسمية للفئة الخامسة 2021 فيس ليفت، والتي تكشف بوضوح عن التصميم الأمامي والخلفي للسيارة.


ونلاحظ ان بي ام دبليو اعادة تصميم المصابيح الخلفية .. ونلاحظ هنا أن هذه هي نسخة 530e الهجينة بالقابس، والتي ستستخدم محرك بترولي 4 سلندر بالتوازي مع موتور كهربائي بقوة تصل إلى 252 حصان في الموديل الحالي وعزم 420 نيوتن.متر ودفع خلفي أو رباعي وجير أوتوماتيكي 8 سرعات.

اقرا ايضا :

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور


كما هناك غياب الشبك الأمامي الكبير مثل الفئة السابعة مع استمرار الشبك الأمامي المعتاد لبي ام دبليو مع مصابيح أمامية أنحف وأكثر أناقة.

كما نعلم أن الفئة الخامسة ستحصل على نسخة هجينة أخرى بمحرك 6 سلندر وقوة إجمالية تصل إلى 400 حصان.. ومن المتوقع الكشف عن السيارة في أواخر مايو مع طرحها قبل نهاية العام.

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت
شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور

رسميا.. الكشف عن تويوتا هارير 2021 الجديدة كليا.. صور

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

كيا تستعد لطرح سيارة سيراتو كهربائية بالكامل.. صور

بتصميم خيالي .. تسريب صور بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 bmw coupe

أول صور مسربة لـ BMW كوبية الفئة الثانية 2022

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمير كرارة على تصدر الاختيار تريند تويتر.. شاهد

586 وفاة جديدة بـ كورونا في بريطانيا.. وقرار جديد بشأن الضحايا خارج المستشفيات

جيجي حديد حامل في طفلها الأول من زين مالك .. تفاصيل

ياسر جلال يعلق على انتقاد برامج المقالب التي يقدمها شقيقه

كان بيطير طيارة قبل الإفطار.. مصرع طفل بالدقهلية

ظهور4 حالات إيجابية جديدة مصابة بـ كورونا بالسويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة سيئة .. مخاطر تناول الحلويات على السحور

شاهد.. اشتعال حريق أثناء حلقة طبخ في برنامج شهير

شاهد.. تسريب صور BMW الفئة الخامسة 2021 فيس ليفت