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سيارات

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

السبت 27/يونيو/2020 - 08:17 ص
خفض استهلاك الوقود
خفض استهلاك الوقود
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أشرف عطية
يجب تغيير سلوكياتنا أثناء القيادة لتوفير النفقات التي تصرف على البنزين ولحماية البيئة؛ لأن سلوكياتنا اليومية يتحدد على أساسها الكثير من الأشياء، منها حجم النفقات وصيانة السيارة وتوفير المحروقات والكثير في هذا السياق، لذا سنتناول في هذا الموضوع عدة سلوكيات لترشيد استهلاك الوقود في السيارات.


نصائح لخفض استهلاك الوقود:

1- عند شراء سيارة جديدة أو مستعملة يجب أن تختار السيارة ذات المحرك الصغير لأن المحرك الكبير يحتاج المزيد من البنزين.


2- تجنب القيادة على السرعات العالية، لأن خفض السرعة أثناء السير يساعد بصورة كبيرة على تخفيض استهلاك الوقود، فعلى سبيل المثال خفض السرعة من 140 كم في الساعة إلى 90 كم في الساعة يقلل استهلاك الوقود بنسبة 40%.


3- القيادة برعونة تزيد من استهلاك الوقود، والقيادة المتزنة تعمل على خفض استهلاك الوقود بنسبة 40% على الطرق السريعة، و10% داخل المدن لذا تجنب القيادة مسرعا.


4- تجنب تسخين السيارات الخفيفة أكثر من 60 ثانية في حال انخفاض درجة الحرارة، بينما في حال ارتفاع الحرارة يجب أن لا تزيد مدة التسخين على 30 ثانية.


5- يجب استخدام زيت المحرك الموصى به من قبل الشركة المصنعة، لأنه يعمل على تقليل نسبة استهلاك الوقود بنسبة 10% لأن اللزوجة العالية ترهق المحرك.


6- استخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة وفي أثناء السفر، لأنه يؤدي إلى عدم استخدام التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة مما يخفض استهلاك الوقود بنسبة 40%.
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