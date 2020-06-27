احذر منها.. أكاذيب منتشرة عن إطارات السيارة

الاطارات من أهم الأجزاء التي تعتمد عليها السيارة ، وهي من عوامل الأمان و التي يجب الاعتناء بها وصيانتها بشكل دوري ، وتوجد بعض المعتقدات الخاطئة المنتشرة حول الإطارات والتي تجلب الضرر لها فتنتشر بعض الشائعات بين سائقي السيارات وبسؤال الخبراء تبين انة لا اساس لها من الصحة وفي هذا السياق سنتناول بعض هذة المعتقدات لبيان مدي صحتها .





1- نقشة الاطار



يعتقد البعض أن نقشة الإطار مصممة لزيادة التلاصق وقوة الدفع للإطار على الطرق، وهذا اعتقاد خاطئ، حيث أن السر وراء وجودها هو تصريف المياه بين الإطار والطريق في الطرق المبتلة، وهو ما يمنع السيارات من الانزلاق بسبب المياة مما يهدد اتزان السيارة .

2- الاطارات الكبيرة



توجد شائعة تقول ان تركيب إطار أكبر من الإطار الأصلي في السيارة من أجل بقاء الإطار لعمر أكبر كما أنه يكون أكثر أمانا، وهذا أيضًا اعتقاد خاطئ، حيث أن تصميم السيارة على أن يعمل الإطار والسيارة معا للحصول على أفضل أداء، وعليه فإن تركيب إطار ذو قطر أكبر لن يؤدي فقط إلى جعل قراءة عدد السرعة غير دقيقة، ولكنه سيؤثر على أداء السيارة بالسيارة ويقلل اتزانها علي السرعات العالية فصانع السيارة هو ادري بتلك الاشياء .

3- ضغط الاطار



بعض السائقين يقوموا بنفج الاطار حسب الضغط المدون على جدار الإطار دون مراعاة ظروف القيادة ومكان تركيب الإطار هذا خطاء كبير حيث الضغط المدون علي الاطار هو أقصى ضغط مسموح به لنفخ الإطار حسب تعليمات الشركة المصنعة للإطار، وليس الضغط الموصى به من الشركة المصنعة للسيارة فيجب مراعاة ذلك و يجب ايضا مراعاة الظروف الخارجية للجو و التشغيل فلكل ظروف تشغيل الضغط الخاص بها الذي يضمن افضل اداء .

5- تبديل الاطارات



يوجد اعتقاد شائع بين السائقين بعدم امكانية تبديل الإطارات من جانب إلى آخر، وهذا خاطئ، حيث ينصح خبراء السيارة بإجراء عملية تبديل الإطارات الأمامية بنظيراتها الخلفية في السيارة، كما يمكن ايضًا تغيير إطارات السيارة من جانب إلى آخر إذا كانت الإطارات قطرية Radial، ولا يسبب ذلك أي مشكلة بالسيارة ولا يؤثر علي ثباتها ولا يهدد المناورات .