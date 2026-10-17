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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر.. 3 محاور رئيسية لبناء الإنسان وتعزيز الحماية المجتمعية

منتدى مصر
منتدى مصر
رحمة سمير

كشف الباحث في شؤون الأحزاب علي الدالي، أن منتدى مصر يستهدف مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها بناء الإنسان المصري وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المنتدى يمثل فرصة لفتح قنوات التواصل بين الحكومة ومختلف فئات المجتمع.

وأضاف علي الدالي، خلال حواره مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدعوة إلى تنظيم المنتديات والمبادرات المجتمعية ليست الأولى من نوعها، موضحًا أن هذه الفعاليات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتوسيع المشاركة المجتمعية وطرح القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وأوضح أن بناء الإنسان المصري يأتي في مقدمة أهداف المنتدى، من خلال الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الحماية المجتمعية تمثل محورًا مهمًا ضمن أجندة المنتدى، لارتباطها بأمن الوطن والمواطن، إلى جانب المحور الاقتصادي الذي يتناول ملفات الاستثمار والصناعة، واستعراض ملامح التوجهات الاقتصادية للحكومة.

وأضاف أن المنتدى قد يسهم أيضًا في كسر حالة الجمود بين الحكومة والمواطنين، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أطياف مختلفة من المجتمع في مناقشة القضايا العامة، وتبادل الرؤى بشأن التحديات الراهنة، بما يدعم الحوار المجتمعي ويعزز فرص الوصول إلى حلول عملية. 

منتدى مصر لبناء الإنسان الحماية المجتمعية

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