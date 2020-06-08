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سيارات

احذر من الرصيف.. يدمر إطارات سيارتك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار
تعتبر الإطارات هي من أهم أجزاء السيارة اللازمة لعملية السير كما أنها من أهم عوامل الامان في السيارة وتواجه الإطارات كثيرا من الضغوطات بسبب احتكاكها المباشر على الطريق.

واكدت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية ان من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تلف الإطارات وهو الرصيف وقالت إن الرصيف يعد العدو الاول لإطارات السيارة لان الارتطاط به قد يتسبب في تشوه شكل الإطارات أو تشققه .

كما نصحت المؤسسة الألمانية قائدي السيارات بضرورة مراعاة وجود مسافة كافية بين السيارة والرصيف عند ركن السيارة للانتظار دون احتكاكها بالرصيف.

وحذرت المؤسسة أيضا من النتائج الخطيرة المترتبة على قيادة السيارة مع وجود بعض التشوهات أو أضرار في الإطارات واكدت انها يمكن أن تسبب انفجار الاطارات على الطريق وحدوث كارثة حقيقية في حال أن السائق يقود السيارة بسرعات تتخطى 120 كم.

كما شددت المؤسسة الألمانية على ضرورة فحص الإطارات لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة في حال اكتشاف أية أضرار وعدم السير بها في المسافات الطويلة إذا كانت تحتاج لتغيير .
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