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سيارات

خبراء: تركيب الإطارات الجديدة في الخلف أفضل لأداء السيارة

السبت 09/مايو/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعد الإطارات من أبرز أجزاء السيارة التي يجب أن تنتبه لها وتفحصها بصورة مستمرة كما أنها من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة.

ونصح مجموعة من الخبراء بتركيب الإطارات الجديدة على المحور الخلفي حتى ولو كانت السيارة ذات دفع أمامي وذلك لأن المحور الخلفي مسؤول عن ثبات السيارة واستقرارها على الطريق.

كما أن الإطارين الخلفيين إذا تعرضوا لأي ضرر، فإنه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على مقود السيارة والتعرض لحادث سير، أما لو حدث الضرر في أحد الإطارين الأماميين، حينها يستطيع السائق التحكم بمقود التوجيه والسيطرة على سيارته.

كما أنه يجب أن لا يقل عمق مداس الإطار عن 1.6 مل، كي لا تتعرض السيارة للإنزلاق خلال القيادة خاصة على الطرقات المبللة في موسم الأمطار، كما نصح بضرورة فحص صواميل العجلة من حيث مدى إحكامها بعد تركيب الإطارات والقيادة بها لمسافة 50 كلم تقريبا.
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