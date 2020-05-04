احذر من فنيي إصلاح الإطارات و تجنب لحام كاوتش سيارتك بـ خابور

يصاب كاوتش السيارة بثقوب أثناء التحرك و نقع في خطأ كبير عندما نذهب لفني الكاوتش و يقوم بسد الثقب باستخدام خابور ويجهل الكثير مننا ما هو حجم الضرر الذي يلحق بالإطار بعد استخدام الخابور .





في بداية الامر يجب ان تعلم ان استخدام الخابور بشكل دائم يهدد سلامة الركاب لانه يؤذي جسم الإطار من الداخل بشكل مبالغ فيه و يقوم بقطع السلك المعدني الذي يعتمد عليه الاطار مما يجعله عرضة للانفجار اي وقت و دون سابق انزار .





ويتم عمل الخابور لاستخدامه في أضيق الحدود مثلا عند سفرك و تعرض الإطار لثقب و لا تعلم كيف تقوم بإصلاحه بشكل مؤقت ففي بعض الأحيان عندما تسافر بسيارتك لا تجد مراكز لتصليح الكاوتش فتقوم بأستخدام الخابور بنفسك لحل المشكلة و لكن الخابور لا يمكن استخدامه في الإطار .





استخدام الخابور يجعل السيارة عرضة للانقلاب و حدوث الحوادث البشعة لا قدر الله خصوصا لو كنت تستخدم الخابور في الكاوتش الامامي لانه يؤدي لأنفجار الاطار مما يؤدي الي انحراف السيارة عن مسارها و تعرضها لحوادث كبيرة .