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سيارات

تعرف على الوقت المناسب لتغيير كاوتش السيارة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 06:25 م
صدى البلد
اشرف عطية
اطار السيارة هو الجزء الأهم لأنه يلامس الأرض بشكل مباشر والاهتمام به وتغييره في الوقت المناسب هو الأهم لسلامتك لذلك سنتعرف علي الوقت المناسب لتغيير الكاوتش.

كاوتش سيارات

كل بلد وحسب قوانينها مثلا "استراليا اقرت أن الكاوتش يتغير لو النقشة الي موجودة عليه عمقها أقل من ١,٦ مم، وإنجلترا ايضا وفي الغالب معظم الدول اقرت نفس الرقم تقريبا".

عمر الكاوتش

بالنسبة لعمر( كاوتش سيارات ) شركة ميشلان في فرنسا اقرت أن الكاوتش يمكن يمتد عمره الي ١٠ سنوات شرط جودة النقشة وشركة اخري اقرت ٧ سنوات شرط سلامة التخزين لكن الخبراء اقروا ان الافضل ان يتم تغييره كل خمس سنوات شرط سلامة النقشة.

و"لو خبطت في رصيف مثلا او حجر والكاوتش عمل بالونة لابد من تغييره فورا أو لو الكاوتش اتقطع من الجنب أو من ناحية النقشة أو لو الكاوتش اتمسح من ناحيه وناحيه لو الكاوتش اتخرم والخرم اكبر من ١/٢ سم".

أما بالنسبة لمصر "فكل التوكيلات تقول ٣ سنين او ٤٥ الف كم لكن يتوجب عليك تغيير اماكن الكاوتش بالسيارة علي شكل حرف اكس كما هو موضح بالصورة كل 10 الاف كيلو لتطيل عمر الكاوتش".

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