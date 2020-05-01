AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على الوقت الأنسب لتغيير إطارات السيارات

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:30 م
الوقت الأنسب لتغيير
الوقت الأنسب لتغيير إطارات السيارات
Advertisements
اشرف عطية

لسلامتك يجب عليك الاهتمام بتغيير الإطارات بشكل دوري ويجب متابعة حالة الإطارات من وقت لآخر للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان أن  كانت يجب تغييرها أو صلاحيتها للعمل لأن الكاوتش يعتبر من أهم الأجزاء لأنه المسؤول الأول عن سلامتك وسلامة سيارتك.


و في هذا السياق سنعرض عليكم علامات عند ظهورها يجب تغيير الكاوتش فورا:

 

1–  اهتراء سطح العجلات من الخارج 

2- ظهور انتفاخات و فقاقيع علي الكاوتش 

3-  ظهور التشققات على أحد جوانب الإطار 

4-ظهور ارتجاجات واهتزازات عند السير بالسيارة 


حدوث بعض الاهتزازات أمر لا يمكن تجنبه  وخاصة عند السير على الطرق غير الممهدة جيدًا وتلك التي تعني وجود مشكلة ما  ويمكن أن تنتج هذه الاهتزازات عن عدد من الأسباب  فقد تكون الإطارات غير موازنة أو المساعدين بحاجة إلى تغيير ولكن قد تكون هذه الاهتزازات مؤشرًا على وجود مشكلة في العجلة نفسها  وحتى إن لم تكن المشكلة من العجلة فإن الاهتزازات القوية قد تتلف العجلة  فإذا وجدت مثل هذه الاهتزازات في سيارتك فمن الأفضل لتوجه إلي فني لفحص الكاوتش.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة

أسباب مشاكل تلف علبة الدركسيون في السيارة

إطارات سيارات ذكية لن تضطر إلى تغييرها

5 علامات تجبرك على تغيير عجلة القيادة بسيارتك

ترشيحاتنا

والدة شهيد بئر العبد بالدقهلية: خلفت عبده بعد حرمان 10 سنين ودلوقتى مبقاش عندى حاجة

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا فى 4 دول عربية

كورونا سيستمر عامين ويصيب ثلثي البشر.. دراسة مخيفة تتنبأ بمصير الوباء القاتل

على متنها 164 مصريا.. وصول طائرة للعالقين بأوكرانيا إلى مرسى علم.. صور

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث بالجسم بعد عملية تكميم المعدة؟