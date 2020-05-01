تعرف على الوقت الأنسب لتغيير إطارات السيارات

لسلامتك يجب عليك الاهتمام بتغيير الإطارات بشكل دوري ويجب متابعة حالة الإطارات من وقت لآخر للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان أن كانت يجب تغييرها أو صلاحيتها للعمل لأن الكاوتش يعتبر من أهم الأجزاء لأنه المسؤول الأول عن سلامتك وسلامة سيارتك .





و في هذا السياق سنعرض عليكم علامات عند ظهورها يجب تغيير الكاوتش فورا:

1– اهتراء سطح العجلات من الخارج

2- ظهور انتفاخات و فقاقيع علي الكاوتش

3- ظهور التشققات على أحد جوانب الإطار

4-ظهور ارتجاجات واهتزازات عند السير بالسيارة





حدوث بعض الاهتزازات أمر لا يمكن تجنبه وخاصة عند السير على الطرق غير الممهدة جيدًا وتلك التي تعني وجود مشكلة ما ويمكن أن تنتج هذه الاهتزازات عن عدد من الأسباب فقد تكون الإطارات غير موازنة أو المساعدين بحاجة إلى تغيير ولكن قد تكون هذه الاهتزازات مؤشرًا على وجود مشكلة في العجلة نفسها وحتى إن لم تكن المشكلة من العجلة فإن الاهتزازات القوية قد تتلف العجلة فإذا وجدت مثل هذه الاهتزازات في سيارتك فمن الأفضل لتوجه إلي فني لفحص الكاوتش.