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سيارات

تآكل الإطارات والدينامو .. 5 أسباب وراء عطل سيارتك المفاجئ

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:32 ص
«تآكل الإطارات والدينامو»..5
«تآكل الإطارات والدينامو»..5 أسباب وراء عطل سيارتك المفاجئ
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قسم السيارات
ضعف البطارية.. تآكل الإطارات..أعطال المولد، أسباب عديدة يواجها قائد السيارة على الطريق بدون وجود سبب منطقي حول طبيعة العطل المفاجئ، لذلك حدد موقع «هاينز» أبرز أسباب عطل السيارة المفاجئ التي قد تكون بمثابة علامات واضحة لتفادي تلك المشكلة.

1- ضعف البطارية
من ضمن الأسباب الأكثر شيوعًا في عطل سيارتك هو ضعف أو تلف البطارية بسبب الحرارة أو البرودة الشديدة، لذلك تقوم بإعادة شحنها بشكل متكرر. 

2- تآكل الإطارات
تعد إطارات السيارات من أهم عوامل الأمان خلال القيادة على الطرق، لأن السيارة تعتمد عليها اعتمادًا كليًا في الحركة، لذلك يجب على السائق الاهتمام بالكشف عليها دوريًا، خاصة عند سقوط الأمطار والسير على الطرق المبللة.

3- أخطاء المولد
مولد الكهرباء أو الدينامو من الأجزاء شديدة الأهمية في محرك السيارة، فهو باختصار يقوم بتشغيل العديد من الأجهزة الموجودة في سيارتك أثناء تحركها مثل الأضواء، كما أنه يقوم بإعادة شحن البطارية لتكون جاهزة عند القيادة، وتلف هذا الجزء يسبب عطل في السيارة. 

4- فشل المحرك
ترابط الكثير من الأجزاء المكونة لنظام تشغيل محرك السيارة مع بعضها، وفي حال حدوث أي خلل في أحد هذه الأجزاء قد يجد السائق صعوبة في القيادة وعطل السيارة.

5- نفاذ الوقود 
يتجاهل سائقو السيارات علامة قرب انتهاء الوقود في السيارة مما يسبب عطل مفاجئ في السيارة، لذلك ينصح بمراقبة "البنزين" بشكل مستمر لتفادي تلك المشكلة.
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