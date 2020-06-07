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سيارات

آخرها المياه الغازية.. 8 خطوات لنظافة مصابيح السيارة

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:06 ص
صدى البلد
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اماني نوار
من أكثر الأماكن في السيارة التي تتعرض للأتربة هي المصابيح الأمامية لأنها ليست آمنة بشكل كامل وعند تعرضها للاتساخ تقلل من الرؤية أثناء القيادة ليلا، وهناك بعض الطرق السريعة والسهلة لتنظيف مصابيح السيارة حتى تعود بحالة جيدة، وسنقدم لك الطريقة الصحيحة لغسيل المصابيح وهي كالآتي :-

1-  اغسل عدسات المصابيح الأمامية بصابون السيارات والماء.
 
2- ضع شريطا حول المصابيح لتقوم بعملية صنفرة العدسات بورق صنفرة.
 
3-  بعدها بلل ورق الصنفرة ثم قم بصنفرة المصابيح بخطوط أفقية مستقيمة مع ضرورة التأكد من إبقاء السطح رطبا أثناء التنظيف.

4-  قم بمسح المصابيح وتنظيفها ثم قم بتغيير الاتجاه حتى تنتهي من استخدام ورقة الصنفرة.
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5-  ضع قليل من مادة التلميع على منشفة نظيفة.
 
6-  افرك الملمع على المصابيح لعد دقائق باستخدام حركات دائرية.

7-  جفف المصابيح جيدًا وقد تحتاج إلى تغيير المصابيح إذا بقيت معتمة حتى بعد التنظيف.

8-  من الممكن استخدام الكوكاكولا في تنظسق المصابيح الأمامية بحركات دائرية وتركها على المصباح لمدة 5 دقائق واشطفها بالماء.

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