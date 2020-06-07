آخرها المياه الغازية.. 8 خطوات لنظافة مصابيح السيارة



2- ضع شريطا حول المصابيح لتقوم بعملية صنفرة العدسات بورق صنفرة.



3- بعدها بلل ورق الصنفرة ثم قم بصنفرة المصابيح بخطوط أفقية مستقيمة مع ضرورة التأكد من إبقاء السطح رطبا أثناء التنظيف.





4- قم بمسح المصابيح وتنظيفها ثم قم بتغيير الاتجاه حتى تنتهي من استخدام ورقة الصنفرة.

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5- ضع قليل من مادة التلميع على منشفة نظيفة.



6- افرك الملمع على المصابيح لعد دقائق باستخدام حركات دائرية.



7- جفف المصابيح جيدًا وقد تحتاج إلى تغيير المصابيح إذا بقيت معتمة حتى بعد التنظيف.



8- من الممكن استخدام الكوكاكولا في تنظسق المصابيح الأمامية بحركات دائرية وتركها على المصباح لمدة 5 دقائق واشطفها بالماء.



