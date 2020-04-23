مصابيح الضباب تختفي قريبا من السيارات

من المعروف أن صناعة السيارات تطورت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة مما أثر على اختفاء عدد من الأشياء التي كنا نعتقد أنها أساسيات بأي سيارة لكن الغريب أن السيارات الحديثة بدأت التخلي عن مصابيح الضباب.





ومؤخرا بدأت شركات السيارة في التخلي عن مصابيح الضباب بعدد من أحدث موديلاتها فمكن المؤكد أن تبدأ هذه الصيحة بالوصول إلى السيارات الاقتصادية والشعبية لاحقا بما يتضمن البيك أب.





كما أن هذه الشركات وجدت أن المصابي الحديثة مزودة ببعض التقنيات تجعل وجود مصابيح الضباب منفصلة أمر ضروري .





وعلى الرغم من قدرة هذه المصابيح العالية ومصمم لرؤية المسافات الطويلة إلا أن اشعة إضاءتها ترتد عبر الرطوبة الموجودة داخل الضباب .





كما أن مصابيح الضباب لديها خاصية كونها أقرب للأرض وقادرة على إضاءة الطريق أسفل الضباب كي لا يرتد ضوؤها عبر الرطوبة في الجو يدل هذا على أن فائدة مصابيح الضباب لا تظهر بالكامل سوى من خلال السرعات المنخفضة.



