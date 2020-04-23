3 نصائح مهمة قبل شراء جنوط السيارة

قبل أن تفكر في اختيار جنوط للسيارة عليك أن تنتبه جيدا لبعض النصائح عند الشراء خاصة أن هناك الكثير من جنوط السيارات تباع على انها أصلية وليست تقليدا.









1- التأكد من درجة الحرارة ويقصد بها درجة الحرارة التي يتحملها إطار السيارة ومن المعروف ان تنقسم درجة الحرارةإلى ثلاثة أنواع وهو A ، B ، C





2- معامل الاحتكاك ينقسم معامل الاحتكاك إلى 3 انواع وكل نوع له رمز وهو A جيد والنوع الثاني هو AA اما النوع الثالث فهوAAA وغالبة يتم استخدامه في السيارات الرياضية.



