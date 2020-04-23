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سيارات

3 نصائح مهمة قبل شراء جنوط السيارة

الخميس 23/أبريل/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قبل أن تفكر في اختيار جنوط للسيارة عليك أن تنتبه جيدا لبعض النصائح عند الشراء خاصة أن هناك الكثير من جنوط السيارات تباع على انها أصلية وليست تقليدا.


 1- التأكد من درجة الحرارة ويقصد بها درجة الحرارة التي يتحملها إطار السيارة ومن المعروف ان تنقسم  درجة الحرارةإلى ثلاثة أنواع وهو A  ، B ، C

2- معامل الاحتكاك ينقسم معامل الاحتكاك إلى 3 انواع وكل نوع له رمز وهو A  جيد والنوع الثاني هو AA اما النوع الثالث  فهوAAA  وغالبة يتم استخدامه في السيارات الرياضية.

3- بالنسبة لتاريخ انتاج  جنوط إطار السيارة ستجد أنه موضح على الجنوط اربعة ارقام وهم رقمين يعبرون عن سنة الإنتاج والرقمين الآخرين يدلون على الأسبوع المنتج فيه الجنط  فالرقمين الأولين من جهة اليمين هم الذين يدلون علي سنه الإنتاج والرقمين الآخرين يدلون علي أسبوع الإنتاج.
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