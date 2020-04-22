سوبارو تكشف عن سيارتها الجديدة بخاصية الركن الذاتي

كشفت شركة سوبارو عن سيارتها الجديدة التي ستطرحها بمواصفات لم تشهدها سيارات هذه الشركة من قبل .





ومن الملاحظ في هذه السيارة أن تصميمها جاء شبيها بعض الشيء بتصميم سيارة " سايبرتراك " الكهربائية التي كشفت عنها تسلا مطلع العام الجاري .





ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن سيارة Evoltis المقدمة من سوبارو التي بنيت على منصات رباعية الدفع ستكون كهربائية؟.





كما سيخلو هيكلها من مقابض الأبواب التقليدية والمرايا الجانبية بالإضافة إلى استبدال المرايا بكاميرا تصور محيط السيارة وتعرضه على شاشة أمام السائق .





وستحصل هذه السيارة على انظمة متطورة تساعدها على ركن السيارة بنفسها اتوماتيكيا دون تدخل السائق ونظامي دفع أمامي ورباعي فضلا عن حساسات ترصد محيطها بالكامل لتتحكم بسرعتها ومسارها أثناء السير لمنع اصطدامها بالمركبات الأخرى.

كما ستزود السيارة بمزود كهربائي بعزم 290 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من0 إلى 100 كلم في 8 ثوان وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.

وكشفت الشركة على موعد طرح سوبارو في الأسواق مطلع العام الجاري بأسعار تتراوح من 50 إلى 65 ألف دولار.