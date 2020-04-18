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سيارات

سوبارو subaru xv 2020 متاحة في مصر .. فيديو و صور

السبت 18/أبريل/2020 - 07:30 م
subaru xv
subaru xv
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اشرف عطية

اعلن وكيل سيارات سوبارو في مصر أن السيارة subaru xv موديل 2020 متاحة الان في مصر بالعديد من وسائل الأمان و تشمل فرامل VDC  و ABS وEBD بالاضافة الي 9 ايرباج وسنتر لوك ومقاعد أطفال خلفية وايموبليزر مانع للسرقة . 

وتقدم السيارة subaru xv بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.

وتأتي السيارة subaru xv بطول 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر مع حقيبة خلفية سعة 380 لتر مع خلوص أرضي 22 سم. 

 

جدير بالذكر ان الشركة قد أعلنت مسبقا أنها ستطلق السيارة subaru xv في السوق المحلي كموديل 2020 في 3 نسخ مختلفة التجهيزات بسعر 410 ألف جنيه لأول نسخة فول أوبشن و455 ألف جنيه للنسخة الثانية بريميوم و489.900 ألف جنيه للنسخة الثالثة من السيارة والأعلي في التجهيزات .

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