سوبارو subaru xv 2020 متاحة في مصر .. فيديو و صور

اعلن وكيل سيارات سوبارو في مصر أن السيارة subaru xv موديل 2020 متاحة الان في مصر بالعديد من وسائل الأمان و تشمل فرامل VDC و ABS وEBD بالاضافة الي 9 ايرباج وسنتر لوك ومقاعد أطفال خلفية وايموبليزر مانع للسرقة .

وتقدم السيارة subaru xv بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.

وتأتي السيارة subaru xv بطول 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر وقاعدة عجلات بطول 2.6 متر مع حقيبة خلفية سعة 380 لتر مع خلوص أرضي 22 سم.