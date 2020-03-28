بسبب كورونا.. وكيل سوبارو في مصر يجري تغييرا بمواعيد العمل

قررت بعض توكيلات السيارات في مصر اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل فروعها ومنافذ بيعها حتى أماكن خدمة العملاء وقررت بعض التوكيلات الأخرى منها وكيل سيارات سوبارو تشديد الإجراءات استجابة منها لتوجهات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





في هذا السياق أعلن وكيل سيارات سوبارو في مصر أنه في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها الشعب المصري في ظل انتشار فيروس كورونا ومحاولة محاصرته وتقليل مخاطره من خلال إجراءات عديدة تشمل فرض حظر التجوال الجزئي, فقد قررت الشركة تعديل مواعيد العمل فيها لتكون كالتالي :

- من الأحد إلى الخميس فقط

- مراكز الخدمة من الساعة 9 صباحًا الى 4 مساءً

- معارض السيارات من الساعة 9.30 صباحًا إلى 4 مساءً

- استقبال المكالمات الهاتفية من الساعة 9 صباحًا إلى 4 مساءً.

وكانت الشركة قد أعلنت في الفترة الأخيرة عن طرازات سوبارو XV موديل 2020 الجديدة التي تقدم

في مصر بالأسعار التالية :

سوبارو subaru xv فول أوبشن 410 ألف جنيه

سوبارو subaru xv بريميوم 455 ألف جنيه

سوبارو subaru xv لاكشيري 489.900 ألف جنيه.