سلي نفسك في الحظر مع ألعاب السيارات





يعاني الكثير من الأشخاص من الملل والبقاء في المنزل لفترات طويلة والسبب انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19

لذلك نقدم مجموعة من العاب السيارات للمساهمة في الترفيه .





F1 2019

هذه اللعبة هي هدية لعشاق فورميلا 1 كما انا تتميز بسرعات عالية وأداء أقوي









GRID Autosport





امل هذه اللعبة فتتميز بتوفيرها لـ100 سيارة مع 100 سباق مختلف،كما تقدم تجربة واقعية ومستويات صعوبة مختلفة وتتوافر هذه اللعبة على بلايستيشن 4 وإكس بوكس وان وويندوز 10 وحتى هواتف أندرويد وآيفون.





Asphalt 9: Legends

تعتبر من أكثر الالعاب شهرة حيث تملك محتوى يصل إلى 800 سباق في محتلف دول العالم كما يمكنك اللعب مع أشخاص أخرون .









Dirt Rally 2.0

أما لمحبي القيادة على الطرق الوعرة فتعتبر هذه اللعبة خاصة بسباقات الرالي ويمكن الاختيار بين 50 سيارة.

وتوجد اللعبة على بلايستيشن 4 وإكس بوكس وان وويندوز 10.



